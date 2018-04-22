АЕК объявил о победе в чемпионате Греции спустя 24 года. Но это неточно

АЕК объявил о победе в чемпионате Греции в сезоне-2017/18. В матче 28-го тура против "Левадиакоса" афинский клуб победил 2:0, оба мяча провел Анастасиос Бакасетас. Это 12-й чемпионский титул клуба в истории, причем последний раз он завоевывал его 24 года назад - в 1994 году.

В составе АЕК, в том числе, играет украинский защитник, экс-игрок "Шахтера" и "Барселоны" Дмитрий Чигринский.

Стоит, однако, отметить что чемпионство АЕК еще нельзя назвать официальным. Дело в том, что отстающий от него ПАОК подал апелляцию на решение присудить ему поражение в игре с АЕК. Клубу из Салоник присудили поражение со счетом 0:3 в игре 11 марта. Причиной стало поведение владельца ПАОК россиянина Ивана Саввиди. Он выбежал на поле с пистолетом и угрожал арбитру из-за того, что тот не засчитал гол его команды, забитый из офсайда.

Кроме того, с ПАОК 5 марта сняли три очка за то, что в игре с "Олимпиакосом" болельщики нанесли травму главному тренеру соперника Оскару Гарсии, метнув в голову рулон ленты кассового аппарата. Гарсия был доставлен в больницу, где провел ночь.

На данный момент отставание ПАОК составляет 8 очков за два тура до конца сезона.

Стоит отметить, что с 1994 года титул чемпиона Греции выигрывали только два клуба - "Панатинаикос" и "Олимпиакос". Последние становились чемпионами семь последних лет подряд и 12 раз из последних 13.

При этом в текущем сезоне три очка снято также с "Олимпиакоса" - за беспорядки в февральском матче с АЕК (1:2), а "Панатинаикос" лишен пяти очков за инцидент, произошедший еще в прошлом сезоне. В матче с ПАОК фанат "Панатинаикоса" попал банкой пива в голову главному тренеру соперника Владимиру Ивичу.