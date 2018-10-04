Адвокат: "Майорга хотела покончить с собой, когда была изнасилована Роналду"

Адвокаты американки Кэтрин Майорги, обвинившей нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в изнасиловании, заявили о психологических проблемах девушки.

- Пострадавшая рассказывала нам, что после сексуального насилия, случившегося в 2009 году (в Лас-Вегасе. - Прим. "СЭ"), она пребывала в депрессии, у нее появились навязчивые мысли, в том числе о суициде. У нее возникли проблемы с алкоголем, а также проблемы с трудоустройством и личной жизнью, – говорится в заявлении, полученном СМИ на пресс-конференции в Лас-Вегасе.

Адвокат Майорги Лесли Стовалл добавил, что девушка не появляется перед СМИ из-за эмоционального состояния.

Сам Роналду отрицает обвинения и говорит, что все произошло по взаимному согласию.

Ранее сообщалось, что Роналду не сыграет за сборную Португалии до конца года из-за обвинений в изнасиловании.

Роналду и изнасилование: теперь его не вызвали в сборную