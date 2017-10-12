Адриану собирается вернуться в футбол

Бывший нападающий "Интера" Адриану заявил, что планирует вернуться в большой футбол. Бразилец в ближайшее время приступит к тренировкам, чтобы привести себя в форму. Напомним, что последним клубом бразильца был "Майами", который 35-летний игрок покинул в мае 2016 года.

– Я начну тренироваться без команды до января, – цитирует Globo Адриану. – Я просто не могу завершить карьеру. Я готов играть на высоком уровне. Однако понимаю, что мне нужно стать настойчивее. Я хочу сделать это для себя, показать, что могу достичь своего предела.