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02:35 | Футбол — Зарубежные

Адриано собирается вернуться в футбол

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Бывший нападающий "Интера" Адриано заявил, что планирует вернуться в большой футбол. Бразилец в ближайшее время приступит к тренировкам, чтобы привести себя в форму. Напомним, что последним клубом бразильца был "Майами", который 35-летний игрок покинул в мае 2016 года.

– Я начну тренироваться без команды до января, – цитирует Globo Адриано. – Я просто не могу завершить карьеру. Я готов играть на высоком уровне. Однако понимаю, что мне нужно стать настойчивее. Я хочу сделать это для себя, показать, что могу достичь своего предела.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Странно все это

Статья топ! 76 год рождения - 35 лет. Только в 35 лет можно «начнуть» тренироваться

02:49

совва

вы че прикрепили зубастика-то? какая майами, какие 35... какие не могу завершить, когда давно завершил?)

02:48

Millwall82

И почему он нападающий только Интера? В ПСВ, Реале, Барсе, Милане он не играл что ли?

02:46

совва

который 35-летний игрок покинул в мае 2016 года. - че? 35-летний? вы че курите?

02:45

Millwall82

В Ахмат видимо захотел, к Жабе.

02:45