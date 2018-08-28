Адрес Иньеста: "Месси - капитан и без повязки, ему не нужны мои советы"

Полузащитник "Виссел Кобе" Андрес Иньеста заявил, что новый капитан "Барселоны" Лионель Месси не нуждается в его советах. По его мнению, аргентинский футболист и без капитанской повязки действует как лидер команды

– Даже без повязки Месси всегда действует как капитан, – приводит пресс-служба каталонского клуба слова Иньесты. – У них есть команда, группа игроков, которые, как я всегда говорил, идеально подходят для управления командой. И он капитан Аргентины, так что ему не нужен мой совет. "Барса" выглядит сильной, у них отличный состав. У них есть как молодые, так и более опытные игроки, у которых есть характер. Будем надеяться, что они доберутся до конца сезона в борьбе за все.

34-летний испанец по окончании сезона покинул каталонский клуб. Иньеста выступал за "Барселону" с сезона-2002/03. За 16 лет он завоевал 32 трофея, включая девять титулов чемпиона Испании и четыре кубка Лиги чемпионов. В общей сложности он провел в составе каталонцев 674 матча, забив 57 мячей и сделав 119 голевых передач.