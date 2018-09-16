500! Ибрагимович забил юбилейный гол красивым ударом. Видео

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил мяч в матче регулярного чемпионата MLS против "Торонто". Это его 500-й гол в карьере.
Zlatan's got a black belt. #Zlatan500 pic.twitter.com/0iteGKX9cL– Major League Soccer (@MLS) 16 сентября 2018 г.
Как сообщает пресс-служба клуба, в этом показателе учтены как голы Златана за клубы, так и за сборную Швеции. Он стал третьим из действующих ныне игроков, который достиг этой отметки. Двое остальных - это Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Ранее швед выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед".