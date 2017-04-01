41-летний Кирай продлил контракт с клубом до 2019 года

Вратарь сборной Венгрии Габор Кирай продлил контракт с "Халадашем" до 2019 года, сообщает официальный твиттер клуба. Сегодня Кираю исполнился 41 год и, таким образом, он будет играть в родной команде по меньшей мере до 43 лет.

Кирай является воспитанником "Халадаша" - в нем он начал профессиональную карьеру в 1993 году, а в 1997-м уехал в "Герту". Впоследствии в его карьере были "Кристал Пэлас", "Вест Хэм", "Астон Вилла", "Бернли", "Байер", "Мюнхен 1860" и "Фулхэм". В "Халадаш" он вернулся в 2015 году.

Кирай стал известным благодаря мешковатым штанам, в которых он играет в официальных матчах, включая Euro-2016, где сборная Венгрии дошла до 1/8 финала.