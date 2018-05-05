21-летний игрок скончался в ЮАР после удара молнией

21-летний игрок южноафриканского клуба "Марицбург Юнайтед" Луанда Нцхангасе скончался после удара молнией, информирует пресс-служба клуба. Инцидент произошел еще 1 марта во время товарищеского матча. Нцхангасе пришлось ввести в состояние искусственной комы, в которой он провел больше двух месяцев. В сознание он так и не пришел.
- Мы невероятно опечалены уходом Луанды, потрясающего игрока с огромным талантом..., - отмечается в сообщении.
Rest In Peace Luyanda you will be sadly missed and forever in the hearts of the @MaritzburgUtd family #RIP #broken #devastated pic.twitter.com/KtfqtSOFSF– Quintin Jettoo (@jetfooty) 4 мая 2018 г.