21-летний игрок скончался в ЮАР после удара молнией

21-летний игрок южноафриканского клуба "Марицбург Юнайтед" Луанда Нцхангасе скончался после удара молнией, информирует пресс-служба клуба. Инцидент произошел еще 1 марта во время товарищеского матча. Нцхангасе пришлось ввести в состояние искусственной комы, в которой он провел больше двух месяцев. В сознание он так и не пришел.

- Мы невероятно опечалены уходом Луанды, потрясающего игрока с огромным талантом..., - отмечается в сообщении.