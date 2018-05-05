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21-летний игрок скончался в ЮАР после удара молнией


21-летний игрок южноафриканского клуба "Марицбург Юнайтед" Луанда Нцхангасе скончался после удара молнией, информирует пресс-служба клуба. Инцидент произошел еще 1 марта во время товарищеского матча. Нцхангасе пришлось ввести в состояние искусственной комы, в которой он провел больше двух месяцев. В сознание он так и не пришел.

- Мы невероятно опечалены уходом Луанды, потрясающего игрока с огромным талантом..., - отмечается в сообщении.

 

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