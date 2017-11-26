18-летний сын Патрика Клюйверта сделал хет-трик за "Аякс" в чемпионате Голландии

"Аякс" разгромил "Роду" в матче 13-го тура чемпионата Голландии - 5:1. В составе амстердамцев хет-трик сделал 18-летний Джастин Клюйверт, сын бывшего форварда сборной Голландии Патрика Клюйверта. Для него это первый хет-трик в большом футболе, в прошлом сезоне он отметился двумя голами в 14 играх.

Стоит отметить, что Клюйверт-старший в 21 год уехал из "Аякса" в "Милан" и за всю карьеру не сделал ни одного хет-трика в чемпионате Голландии (сезон-2006/07 он также провел в Голландии, в составе ПСВ).

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13-й тур

"Аякс" - "Рода" - 5:1 (1:1)

Голы: Кум, 32 (0:1). Клюйверт, 45 (1:1). Дольберг, 59 (2:1). Клюйверт, 60 (3:1). Ван де Бек, 75 (4:1). Клюйверт, 85 (5:1).