1 гол в 12 матчах. Базелюк завершил сезон в "Зброевке"

Завершен чемпионат Чехии сезона-2017/18. В заключительном туре "Зброевка", уже покинувшая элитный дивизион, уступила "Банику" - 0:2. Российский форвард Константин Базелюк, правами на которого владеет ЦСКА, провел за проигравшую команду все 90 минут и получил желтую карточку. Всего в составе чешского клуба он провел за полгода 12 матчей и забил 1 гол.

Вторым клубом, покинувшим первую чешскую лигу, стала "Высочина Йиглава". В последнем туре клуб уступил "Карвине" - 0:2. Российский форвард Владислав Левин был удален с поля в концовке встречи. Всего в сезоне-2017/18 он отыграл за "Младу Болеслав" и "Высочину" 17 встреч, не забив ни одного мяча.

Более успешно завершился сезон для Евгения Кабаева, играющего в составе "Богемианса". Форвард вышел на замену в заключительном матче сезона против "Спарты". Всего за "Богемианс" он провел 22 матча, забил 4 гола и стал вторым бомбардиром команды.

Еще в одной встрече "Славия" разгромила "Теплице" 3:0, заняла второе место и попала в Лигу чемпионов. Цвета "Славии" защищает экс-капитан "Динамо" и "Зенита" Данни и бывший форвард ЦСКА Томаш Нецид.

Чемпионат Чехии

Высшая лига

30-й тур

"Баник" - "Зброевка" - 2:0 (0:0)

Голы: Диоп, 65 (1:0). Глинка, 76 (2:0).

Незабитый пенальти: Филло (Б), 58.

"Богемианс" - "Спарта" - 0:0

"Теплице" - "Славия" - 0:3 (0:1)

Голы: Нгаду-Ндгаджуй, 41 (0:1). Соучек, 51 (0:2). Змрхаль, 69 (0:3).

"Высочина Йиглава" - "Карвина" - 0:2 (0:0)

Голы: Калабиска, 66 (0:1). Вагнер, 90+4 (0:2).

Удаление: ЛЕВИН (В), 90+3.