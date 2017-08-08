Зоран Тошич: "Краснодар - это мощный клуб"

Бывший полузащитник ЦСКА рассказал о том, что у "Краснодара" есть великолепные условия. По словам серба, у "Црвены Звезды" есть шансы на то, чтобы пройти краснодарцев в раунде плей-офф Лиги Европы, однако сделать это будет сложно. Напомним, первый матч состоится в Сербии 17 августа.

- "Краснодар" - это очень серьезный и мощный клуб, - цитирует "Спортски журнал" Тошича. - Он быстро развивается. В последнее время клуб находится в верхней части турнирной таблицы. У "Краснодара" нет проблем с финансами, у них есть отличные условия, новый стадион. В команде собраны сильные игроки.

Когда я увидел матч "Црвены Звезды" против "Спарты", я был приятно удивлен. Они сыграли строго и разумно. Им необходимо будет сыграть таким же образом и против "Краснодара". Считаю, что "Црвене Звезде" по силам играть лучше. У команды есть шансы на выход в группу Лиги Европы, но сделать это будет очень сложно.