Зоран Тошич: "Эта "Црвена Звезда" самая сильная за много-много лет, но ЦСКА остается фаворитом"

Полузащитник "Партизана" Зоран Тошич, ранее выступавший за ЦСКА, сообщил о том, что продолжает следить за игрой армейцев. Хавбек уверен в том, что красно-синие – фаворит в матчах 1/16 финала Лиги Европы с "Црвеной Звездой".

– Продолжаете следить за выступлением ЦСКА? – вопрос Тошичу.

– Конечно. Я всю жизнь буду болеть за ЦСКА!

– Команде вскоре предстоят встречи в Лиге Европы с "Црвеной Звездой". Что из себя представляет ваш принципиальный соперник?

– Команда сильно прибавила в заключительной части первой половины сезона, уверенно занимает первое место в чемпионате Сербии. Наверное, эта "Црвена Звезда" самая сильная за много-много лет. Но ЦСКА все равно остается фаворитом, за плечами игроков неоценимый опыт выступления в Лиге чемпионов. Тем более, если матч в Белграде пройдет без зрителей. Поддержка у команды просто сумасшедшая, стадион во время домашних игр по-настоящему кипит. Без своих фанатов "Црвена" будет слабее. Так что у армейцев появляется еще одно преимущество. Хотя и без этого фактора красно-синим по силам их одолеть.

– Отношения между фанатами ЦСКА и "Црвены" не самые простые. Стоит ждать сербам горячий прием от москвичей?

– Не думаю, что будут какие-то стычки. Скорее всего, сербов приедет не так много. И в плане организации матчей на новом стадионе ЦСКА уже обрел необходимый опыт. Единственное – фанаты "Спартака" могут пройти на стадион и поддержать "Црвену".

– Весь мир облетели страшные кадры с окровавленными людьми на дерби "Црвены" и "Партизана".

– Да, я видел. Было много пострадавших. Но уверен, что в Москве такого не произойдет. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полная версия интервью Зорана Тошича – здесь