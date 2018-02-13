Зоран Тошич: "ЦСКА действительно еще не играл при такой поддержке соперника с трибун"

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич в интервью "СЭ" отметил, что армейцам будет сложно играть против "Црвены Звезды" при поддержке белградских трибун. Первый матч 1/16 финала Лиги Европы состоится 13 февраля.

– Миодраг Божович, тренировавший "Црвену Звезду", заявил, что ЦСКА ранее еще никогда не играл при такой сумасшедшей поддержке хозяев.

– Соглашусь с Божовичем. Он лучше меня знает, о чем говорит. Могу подтвердить, что болельщики "Црвены Звезды" и "Партизана" – это нечто! Я поиграл на многих стадионах, но с такой атмосферой мало что может сравниться. Футболисты ЦСКА действительно еще не играли при такой поддержке соперника с трибун…

– Серьезная проблема?

– В ЦСКА собраны опытные ребята. А если брать чисто футбольные качества, то, конечно, армейцы сильнее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Зорана Тошича

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Црвена Звезда" - ЦСКА