22:35 | Футбол — Лига Европы

"Зоба, не болей". "Спартак" вслед за фанатами поддержал Зобнина

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"Спартак" в официальном Твиттере выразил поддержку полузащитнику клуба Роману Зобнину. 24-летний хавбек на днях перенес операцию в римской клинике "Вилла Стюарт" и пропустит около месяца. 

На матче группового турнира против "Рапида" (1:2) спартаковские фанаты вывесили баннер: "Рома, поправляйся. Зоба, не болей".

"Мы тоже присоединяемся и желаем Роме скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении "Спартака".

В воскресенье Зобнин вышел на замену на 72-й минуте матча 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (3:1), однако через 12 минут покинул поле. В текущем сезоне Зобнин провел 20 матчей за "Спартак" и отметился двумя результативными передачами. 

Спартак - Рапид В

 

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