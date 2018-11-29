"Зоба, не болей". "Спартак" вслед за фанатами поддержал Зобнина

"Спартак" в официальном Твиттере выразил поддержку полузащитнику клуба Роману Зобнину. 24-летний хавбек на днях перенес операцию в римской клинике "Вилла Стюарт" и пропустит около месяца.

На матче группового турнира против "Рапида" (1:2) спартаковские фанаты вывесили баннер: "Рома, поправляйся. Зоба, не болей".

"Мы тоже присоединяемся и желаем Роме скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении "Спартака".

Болельщики поддержали Романа Зобнина, получившего травму колена.



Мы тоже присоединяемся и желаем Роме скорейшего выздоравления. 🔴⚪️✊🏻#СпартакРапид #ЗобаНеБолей pic.twitter.com/5YWJbkufrO – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 29 ноября 2018 г.

В воскресенье Зобнин вышел на замену на 72-й минуте матча 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (3:1), однако через 12 минут покинул поле. В текущем сезоне Зобнин провел 20 матчей за "Спартак" и отметился двумя результативными передачами.