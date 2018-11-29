"Зоба, не болей!" Болельщики поддержали Зобнина

Во время матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы "Спартак" - "Рапид" болельщики красно-белых выразили поддержку полузащитнику клуба Роману Зобнину. 24-летний хавбек на днях перенес операцию в римской клинике "Вилла Стюарт" и пропустит около месяца.

"Рома, поправляйся. Зоба, не болей", - гласит баннер болельщиков.

Напомним, в воскресенье Зобнин вышел на замену на 72-й минуте матча 15-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" (3:1), однако через 12 минут покинул поле. В текущем сезоне Зобнин провел 20 матчей за "Спартак" и отметился двумя результативными передачами. (Анастасия Рацкевич)