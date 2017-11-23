"Знаменитый футбольный обозреватель" Дмитрий Губерниев проинспектировал готовность стадиона "Эстерсунда"

Известный комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграме выложил видеоролик из Швеции. Журналист рассказал о том, что он собирается посетить матч Лиги Европы между "Эстерсундом" и "Зарей".

"Не будем забывать, что я посол чемпионата мира-2018 и знаменитый футбольный обозреватель. Посмотрите, что мы видим в Эстерсунде - столпотворение. Мы все идем на футбол", - сказал Губерниев.

Отметим, что встреча началась в 21.00 по московскому времени.