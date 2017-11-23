22:13 | Футбол — Лига Европы

"Знаменитый футбольный обозреватель" Дмитрий Губерниев проинспектировал готовность стадиона "Эстерсунда"

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев на своей странице в Инстаграме выложил видеоролик из Швеции. Журналист рассказал о том, что он собирается посетить матч Лиги Европы между "Эстерсундом" и "Зарей".

"Не будем забывать, что я посол чемпионата мира-2018 и знаменитый футбольный обозреватель. Посмотрите, что мы видим в Эстерсунде - столпотворение. Мы все идем на футбол", - сказал Губерниев.

Отметим, что встреча началась в 21.00 по московскому времени.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Юрий-алекс

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баламошка

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