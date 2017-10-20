"Злин" и "Копенгаген" сыграли вничью в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы - 1:1. На гол Даме Диопа гости ответили точным выстрелом Петера Анкерсена. Поединок завершился позже остальных встреч, так как был прерван на несколько минут из-за сильного тумана.

"Копенгаген", также как и "Шериф", третий раз подряд играют вничью в Лиге Европы. Лидирует в группе F "Локомотив", на счету которого 5 очков.

Лига Европы

Групповой турнир

3-й тур

Группа F

"Злин" (Чехия) - "Копенгаген" (Дания) - 1:1 (1:1)

Голы: Диоп, 11 (1:0). Анкерсен, 19 (1:1).

"Злин": Зламал, Гаич, Бачо, Яничек, Йирачек, Хольцер, Копечны, Траоре (Железник, 86), Механович (Джафич, 77), Диоп (Вукадинович, 66), Экпай.

"Копенгаген": Андерсен, Бенгтссон, Анкерсен, Вавро, Люфтнер, Квист, Туту, Матич (Аманкво, 82), Грегуш, Павлович (Фальк, 67), Хольсе (Сотириу, 67).

Предупреждения: Квист, 42. Траоре, 56. Механович, 58. Бачо, 62.

Судья: Драхта (Австрия).

19 октября. Оломоуц. Стадион "Andruv".