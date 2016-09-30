Златан Ибрагимович: "Жду от "Манчестер Юнайтед" большего"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович признал, что его команда действовала не лучшим образом в матче группового турнира Лиги Европы против "Зари" (1:0). При этом швед подчеркнул, что для главным после поражения в первом туре был результат.

– Это был непростой матч, но мы хорошо играли, создавали моменты, – цитирует BBC Ибрагимовича. – Так обычно и бывает: если не удается забить сразу, то постепенно свободного пространства становится все меньше и меньше. Главное, что мы победили, особенно после поражения от "Фейеноорда".

Если мы хотим пройти дальше, то должны выигрывать, и это нам удалось. Тем не менее, мы могли сыграть и лучше. Я жду от этой команды гораздо большего. Но хорошо, если эта победа станет для нас ступенькой вверх.