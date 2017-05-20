Златан Ибрагимович: "Я готов к финалу"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович на своей странице в Инстаграме опубликовал небольшой видеоролик, в котором он совершает восстановительное упражнение в бассейне. Швед подписал данный ролик фразой: "Я готов к финалу".

Английские СМИ выразили уверенность в том, что форвард намекал на предстоящий финал для "красных дьяволов" в Лиге Европы, в котором англичане встретятся с "Аяксом". Напомним, что 35-летний игрок травмировал связки колена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д. в.). По предварительным данным, вернуться на поле он сможет не раньше января.

Матч "Аякс" – "Манчестер Юнайтед" состоится в среду, 24 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.