 Златан Ибрагимович: "Я готов к финалу". ФУТБОЛ - Лига Европы. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:06 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Златан Ибрагимович: "Я готов к финалу"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович на своей странице в Инстаграме опубликовал небольшой видеоролик, в котором он совершает восстановительное упражнение в бассейне. Швед подписал данный ролик фразой: "Я готов к финалу".

Английские СМИ выразили уверенность в том, что форвард намекал на предстоящий финал для "красных дьяволов" в Лиге Европы, в котором англичане встретятся с "Аяксом". Напомним, что 35-летний игрок травмировал связки колена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Андерлехта" (2:1 д. в.). По предварительным данным, вернуться на поле он сможет не раньше января.

Матч "Аякс" – "Манчестер Юнайтед" состоится в среду, 24 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

 

Ready for the final

Публикация от IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) Май 20 2017 в 6:04 PDT

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