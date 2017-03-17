Златан Ибрагимович: "Трудно проходить оборону "Ростова"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы портив "Ростова" (1:0) отметил, что соперник уверенно оборонялся. По его словам, "красные дьяволы" победили, потому что продолжали гнуть свою линию.

- Было непросто, соперник уверенно оборонялся, демонстрировал слаженную игру, поэтому мы с трудом проходили сквозь оборону, - приводит ТАСС слова Ибрагимовича. - Нам необходимо было сохранять терпение, создавать моменты и ждать своего момента. Для нас главное было не сдавать и продолжать гнуть свою линию. Стараться, стараться и еще раз стараться. Нам надо было создавать моменты, мы хотели победить, что в итоге и сделали.

Остались все сильные команды. Мы хотим выиграть этот трофей, о чем говорим с самого начала. У нас осталось два турнира, в которых мы продолжаем играть, и наш настрой - побеждать в каждом из матчей. Для этого надо хорошо работать.