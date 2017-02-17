Златан Ибрагимович: "Надеюсь оформить хет-трик в ворота "Сент-Этьена" на следующей неделе"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович, который забил три гола в матче 1/16 финала Лиги Европы с "Сент-Этьеном" (3:0) подчеркнул, что его команда играла хорошо, но могла действовать еще лучше. Форвард надеется, что в следующей встрече ему удастся оформить второй хет-трик.

- "Манчестер Юнайтед" имел хорошие моменты. Для нас было важно победить с крупным счетом, что поможет команде в следующей игре, - приводит BBC слова Ибрагимовича. - "Юнайтед" действовал хорошо, но мог еще лучше.

Мы побеждаем, что очень важно, но это может измениться. Манкунианцы продолжают выступать в четырех турнирах.

Каждый раз, когда я выхожу на поле против "Сент-Этьена", мне удается забить несколько голов, благодаря усердию. Надеюсь оформить хет-трик на следующей неделе.