Златан Ибрагимович: "Конечно, мне очень хотелось сыграть в финале Лиги Европы"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович после финального матча Лиги Европы с "Аяксом" (2:0) подчеркнул, что он рад завоеванному трофею. Швед выразил сожаление по поводу своего отсутствия на поле из-за травмы.

– Когда есть победа, все хорошо, – приводит Tmw слова Ибрагимовича. – Жаль, что я не смог принять участие в финале. Конечно, мне очень хотелось сыграть. Но ситуация такая, какая она есть. Сейчас главное, что трофей наш. И он третий из пяти возможных в этом сезоне. Сейчас нужно работать и идти вперед. Где я буду? Хороший вопрос.