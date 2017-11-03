Зиги Бадибанга: "Ничего не знаю об интересе "Динамо"

Нападающий "Шерифа" Зиги Бадибанга после победы над "Локомотивом" (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что его команда счастлива победе. Также форвард подчеркнул, что ничего не знает об интересе к нему со стороны московского "Динамо".



- Это была хорошая игра. Мы счастливы что победили такую большую команду, как "Локомотив", - заявил Бадибанга.

- Этот матч похож на игру в Тирасполе?

- Не сказал бы так. Сегодня "Локомотив" начал здорово, а мы нет. Но результат нас устроил. Мы очень счастливы.

- На замену в "Локомотиве" вышел второй вратарь. Что думаете о его игре?

- Он был хорош, дважды спас свою команду после моих ударов. Если будет больше играть, то станет еще сильнее. Ему нужен опыт. Но сегодня он был неплох. Поздравляю его.

- В российских медиа был слух, что в ваших услугах заинтересовано московское "Динамо".

- На данный момент я игрок "Шерифа". Не знаю, что будет дальше и ничего не знаю об интересе "Динамо". (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)