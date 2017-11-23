Журналисты подарили Дзюбе пирожки. Видео

После матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы между "Зенитом" и "Вардаром" (2:1) журналисты подарили нападающему сине-бело-голубых Артему Дзюбе поднос с пирожками. Форвард воздержался от общения в смешанной зоне, но за подарок поблагодарил.

Ранее футболист отказался от общения с представителями СМИ, вновь вспомнив известную фразу Александра Рязанцева. Аналогичным образом россиянин ушел от общения с журналистами после матча 1/16 финала Кубка России против "Динамо" СПб (2:3 д.в.) и после матча группового турнира Лиги Европы против "Реал Сосьедад" (3:1).

Напомним, что Рязанцев, выступая за "Рубин", произнес фразу "Извините. Пирожки!" 7 октября после матча 11-го тура чемпионата России сезона-2012/13 против "Амкара" (0:1). (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Дзюба снова отказался общаться с прессой, вспомнив про пирожки