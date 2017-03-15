23:53 15 марта | ФУТБОЛ — Лига Европы

Жунинью: "Верю, что "Лион" может дойти до финала Лиги Европы"

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Легендарный полузащитник "Лиона" Жунинью верит, что его бывшая команда сможет дойти до финала Лиги Европы. Завтра состоится ответный матч 1/8 финала турнира против "Ромы". В первой встрече "ткачи" выиграли на своем поле со счетом 4:2.

- Матч с "Ромой" - очень важный момент для "Лиона", - цитирует L'Equipe Жунинью. - "Лион" может пройти дальше. Все должны быть убеждены в том, что можно дойти до финала Лиги Европы. Пришло время для дальнейшего развития клуба. Пора показать, что инвестиции в молодежь могут приносить пользу. Я верю. Психология будет очень важна.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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