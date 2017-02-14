09:40 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Жулинану: "Андердехт" – сильная команда, "Зенит" детально изучает ее игру"

0
0
0
1

Полузащитник "Зенита" Жулиану в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" подчеркнул, что сине-бело-голубые детально изучают игру соперника. По его словам, петербуржцы надеются на положительный результат.

- Совсем скоро вам играть первый официальный матч в новом году с "Андерлехтом" - вопрос Жулиану.

- Сильная команда. Изучаем детально его игру. Постараемся либо выиграть в Бельгии, либо добиться такого результата, который перед ответной встречей в Петербурге можно считать позитивным.

- Какой турнир сильнее - Лига Европы или Кубок Южной Америки, который считается его латиноамериканским аналогом.

- Думаю, в Лиге Европы клубы посильнее будут. В Европе вообще много хороших команд. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полная версия интервью Жулиану

Опрос

Какие российские клубы пройдут в 1/8 финала Лиги Европы?
голосовать
0
0
0
1
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ssnow

WTF??? Жулинану: "Андердехт"???

10:11

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ