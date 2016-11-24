Жулиану: "Зенит" сделал то, что должен был сделать"

Полузащитник "Зенита" Жулиану после победы в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы над "Маккаби" (2:0) заявил, что главной мотивацией для команды был ее имидж и желание сохранить лицо, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Интересная достаточно игра, - сказал Жулиану. - Непростая. Особенно с учетом того, что соперник создавал моменты. Но выиграли мы, чем очень довольны. Рад и тому, что этой победой подтвердили первое место в группе.

– Сомневались ли вы в том, что после 5 игр у "Зенита" будет 15 очков сразу после жеребьевки.

– Это весьма положительный для нас результат. Заранее мы такие вещи не загадываем – просто играем на победу в каждом матче.

– Перед игрой с "Маккаби" было очень много разговоров о том, что у "Зенита" нет мотивации.

– Победы – это наше лицо, наш имидж. Поддерживать его очень важно, в том числе и в таких матчах. Это и стало для нас главной мотивацией.

– Должен ли "Дандолк", который борется с "Маккаби" за вторую путевку в плей-офф, прислать на имя "Зенита" благодарственное письмо?

– Мы сделали то, что должны были сделать, и то, что от нас зависело. Все остальное – в руках самих команд, которые претендуют на второе место.

– Сегодня "Зенит" уступил сопернику по владению мячом и по количеству ударов в створ, что, согласитесь, нетипично для вашей команды?

– Мы встречались с достаточно сильной командой. Но на ноль-то в итоге сыграл "Зенит". Чему мы тоже очень рады.