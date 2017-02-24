Жулиану - в команде недели Лиги Европы

Полузащитник "Зенита" Жулиану вошел в команду недели Лиги Европы. В ответном матче 1/16 финала с "Андерлехтом" (3:1) хавбек забил два гола и отдал голевую передачу. Полностью виртуальная команда выглядит следующим образом:

Серхио Альварес, Густаво Даниэль Кабраль (оба - "Сельта"), Альберто Ботиа ("Олимпиакос"), Ник Фиргефер ("Аякс"), Яннис Янниотас ("АПОЭЛ"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), Алехандро Посуэло ("Генк"), Жулиану ("Зенит"), Набиль Фекир ("Лион"), Венсан Абубакар ("Бешикташ"), Ларс Штиндль ("Боруссия" М).