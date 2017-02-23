23:15 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Жулиану уступил лишь Погребняку

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Жулиану, оформив дубль в матче против "Андерлехта", довел число забитых голов в нынешнем розыгрыше Лиги Европы до восьми. Из футболистов "Зенита" только Павлу Погребняку удавалось отличиться в ходе одного евросезона больше. В удачном для питерского клуба сезоне-2007/08 форвард сборной России отметился 11 точными ударами. Третий результат принадлежит главному бомбардиру "Зенита" Александру Кержакову – семь голов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты "Зенита", забившие наибольшее число голов за один сезон в еврокубках:

Игрок

Сезон

Матчи

Голы

Павел ПОГРЕБНЯК

2007/08

15

11

ЖУЛИАНУ

2016/17

8

8

Александр КЕРЖАКОВ

2005/06

14

7

Александр КЕРЖАКОВ

2004/05

7

6

Артем ДЗЮБА

2015/16

8

6

ХАЛК

2014/15

15

6

Саломон РОНДОН

2014/15

16

6

 

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