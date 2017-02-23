Жулиану уступил лишь Погребняку

Жулиану, оформив дубль в матче против "Андерлехта", довел число забитых голов в нынешнем розыгрыше Лиги Европы до восьми. Из футболистов "Зенита" только Павлу Погребняку удавалось отличиться в ходе одного евросезона больше. В удачном для питерского клуба сезоне-2007/08 форвард сборной России отметился 11 точными ударами. Третий результат принадлежит главному бомбардиру "Зенита" Александру Кержакову – семь голов. (Кирилл БУРДАКОВ)
Футболисты "Зенита", забившие наибольшее число голов за один сезон в еврокубках:
|
Игрок
|
Сезон
|
Матчи
|
Голы
|
Павел ПОГРЕБНЯК
|
2007/08
|
15
|
11
|
ЖУЛИАНУ
|
2016/17
|
8
|
8
|
Александр КЕРЖАКОВ
|
2005/06
|
14
|
7
|
Александр КЕРЖАКОВ
|
2004/05
|
7
|
6
|
Артем ДЗЮБА
|
2015/16
|
8
|
6
|
ХАЛК
|
2014/15
|
15
|
6
|
Саломон РОНДОН
|
2014/15
|
16
|
6