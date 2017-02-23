Жулиану уступил лишь Погребняку

Жулиану, оформив дубль в матче против "Андерлехта", довел число забитых голов в нынешнем розыгрыше Лиги Европы до восьми. Из футболистов "Зенита" только Павлу Погребняку удавалось отличиться в ходе одного евросезона больше. В удачном для питерского клуба сезоне-2007/08 форвард сборной России отметился 11 точными ударами. Третий результат принадлежит главному бомбардиру "Зенита" Александру Кержакову – семь голов. (Кирилл БУРДАКОВ)

Футболисты "Зенита", забившие наибольшее число голов за один сезон в еврокубках: