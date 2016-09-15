Жулиану: "Судья поступил правильно"

Полузащитник "Зенита" Жулиану после гостевой победы над "Маккаби" (4:3) в гостевом матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы выразил мнение, что команда заслужила набрать три очка. При этом, по словам бразильского хавбека, при счете 0:3 команда не думала, что сможет отыграть один мяч, передает спецкор "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Это получилась потрясающая игра, – подчеркнул Жулиану. – Мы проигрывали 0:3 и не ожидали, что сможем отыграть один мяч. А после этого смогли отыграться и переломить ход встречи. Счастливы, что нам удалось сделать это, теперь нужно думать о следующем матче.

– Что происходило в первые 75 минут?

– Мы постоянно пытались забить, но в первом тайме не смогли сыграть хорошо. "Маккаби" играл лучше и заслуженно вел в счете. Во втором тайме мы контролировали игру, действовали агрессивно. Потом мы смогли забить, думаю, мы заслужили победу.

– Когда поверили, что сможете победить?

– Когда забили второй гол. После него мы изменили свой настрой и ход встречи. Мы поняли, что можно все изменить, забили третий и четвертый мячи.

– Ключевым моментом стал свободный удар при счете 1:3?

– Думаю, рефери поступил правильно, это новое правило. Нам его объясняли. После того, как мы реализовали свободный удар, мы стали играть лучше.

– Маурисиу просил отдать ему пас?

– Да-да, я стоял перед воротами, знал, что отдам Маурисиу.

– Вы забили гол, что скажете об этом?

– Я смог помочь команде, и это очень хорошо. Мне здесь комфортно, играю хорошо, команда показывает результат. Я рад, что все складывается как надо.

– Вы пришли в "Зенит" и сразу начали забивать, хорошо адаптировались?

– Да, пять матчей – пять голов и четыре передачи. В общем хорошее начало, но я надеюсь, что это лишь начало. Впереди весь сезон, надеюсь еще забивать и отдавать результативные передачи.