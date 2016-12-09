Жулиану стал лучшим игроком групповой стадии Лиги Европы по системе "гол плюс пас"

Полузащитник "Зенита" Жулиану имеет лучшие показатели результативности по итогам группового турнира Лиги Европы. В 6 матчах 26-летний бразилец забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.
Вторым по системе "гол плюс пас" стал нападающий "Атлетика" Ариц Адурис. На счету испанского форварда 6 голов и одна результативная передача по итогам групповой стадии турнира.
shpasic
при слове "если бы" сразу вспоминается Газзаев с анекдотом про "виртуальное".
21:21
Levbereg
Зенит в такой группе должен был набирать 18 очков. Если бы не Жулиану, Зенит вообще сидел бы на третьем месте. Вот и весь Зенит.
21:12
serzheo
Вот и весь ваш спам - учитесь - дети.
21:06
shpasic
в последнем абзаце ошибка. следует читать: "по информации ВЦИОМ".
21:02