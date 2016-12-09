20:52 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Жулиану стал лучшим игроком групповой стадии Лиги Европы по системе "гол плюс пас"

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Полузащитник "Зенита" Жулиану имеет лучшие показатели результативности по итогам группового турнира Лиги Европы. В 6 матчах 26-летний бразилец забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

Вторым по системе "гол плюс пас" стал нападающий "Атлетика" Ариц Адурис. На счету испанского форварда 6 голов и одна результативная передача по итогам групповой стадии турнира.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

при слове "если бы" сразу вспоминается Газзаев с анекдотом про "виртуальное".

21:21

Levbereg

Зенит в такой группе должен был набирать 18 очков. Если бы не Жулиану, Зенит вообще сидел бы на третьем месте. Вот и весь Зенит.

21:12

serzheo

Вот и весь ваш спам - учитесь - дети.

21:06

shpasic

в последнем абзаце ошибка. следует читать: "по информации ВЦИОМ".

21:02

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