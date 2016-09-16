Жулиану попал сборную 1-го тура Лиги Европы

Полузащитник "Зенита" Жулиану попал в символическую сборную 1-го тура Лиги Европы. В мачте с "Маккаби" (4:3) хавбек стал автором одного из забитых мячей. Полностью команда выглядит следующим образом:

Вратарь: Люк Стил ("Панатинаикос");

Защитники: Абдул Рахман Баба ("Шальке"), Теренс Конголо ("Фейеноорд"), Тиагу Пинту ("Османлыспор"), Мигел Витор ("Хапоэль").

Полузащитники: Александр Грюнвальд ("Аустрия"), Харис Медуньянин ("Маккаби"), Леон Бэйли ("Генк");

Нападающие: Грегуар Дефрель ("Сассуоло"), Чарли Остин ("Саутгемптон") и Жулиану ("Зенит").