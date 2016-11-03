Жулиану: "Кержаков очень помог мне в эпизоде с голом"

Полузащитник "Зенита" Жулиану после победы над "Дандолком" (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что игра была непростой. Бразилец отметился дублем в этом матче.

– Ваши эмоции после победы над "Дандолком"?

– Я очень счастлив, особенно с учетом того, что игра была непростой. Сломать защиту "Дандолка" было непросто. Зато теперь мы точно закончим групповой этап на первом месте.

– Забив первый гол, вы в первую очередь поблагодарили Кержакова-старшего, так?

- Да! Он отнял мяч у соперника и сделал мне замечательную передачу. Мы ведь не сами по себе голы забиваем, а благодаря партнерам в том числе. Саша очень помог мне в этом эпизоде. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Зенит" – "Дандолк"