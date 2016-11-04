Жулиану: "Иногда "Дандолк" создавал проблемы "Зениту"

Полузащитник "Зенита" Жулиану после победы в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы над "Дандолком" высоко оценил класс соперника. Он отметил, что погодные условия не помешали ему в сегодняшней встрече.

- "Дандолк" – это организованная и сильная команда, которая большинство времени играла в обороне, – сказал Жулиану. – Соперник играл агрессивно и иногда у нас возникали проблемы с преодолением его обороны, но, тем не менее, мы забили два мяча. Большую часть времени "Зенит" владел мячом, и имел территориальное преимущество.

– Вы забили сегодня два мяча, можно ли сказать, что сейчас вы на пике своих кондиций?

– Это была коллективная работа, каждый бегал, каждый участвовал в эпизодах. Я счастлив, потому что нам удалось выиграть.

– Следующий матч в премьер-лиге "Зенит" проведет с "Тереком", что вы можете сказать об этой команде?

– Я знаю эту команду. Они хороши и играть с ними будет довольно непросто. Партнеры по команде сообщили мне, что играть с "Тереком" очень-очень сложно. Сейчас у нас есть немного времени на отдых, однако в течение двух следующих дней мы будем усердно готовиться и сделаем все для победы.

– Как вам погода? Мешал ли вам снег и мороз?

– Снег, холод, но я полностью готов к такой погоде, потому что играл на Украине. Играть, конечно, непросто, но поделать с этим мы ничего не можем. (Артем РЯБОВОЛ)