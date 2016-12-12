Жулиану и Кришито вошли в символическую сборную группового турнира Лиги Европы

Полузащитник "Зенита" Жулиану и защитник Доменико Кришито вошли в символическую сборную группового турнира Лиги Европы, информирует пресс-служба УЕФА.
Жулиану в шести матчах забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи, став лучшим игроком турнира по системе "гол плюс пас". Кришито в пяти матчах забил 1 мяч и отдал две голевые передачи.
Символическая сборная группового турнира Лиги Европы:
вратарь – Брэдли Джонс ("Фейеноорд"); защитники – Симон Кьяер ("Фенербахче"), Вирджил ван Дейк ("Саутгемптон"), Поль Лирола ("Сассуоло"), Доменико Кришито ("Зенит"); полузащитники – Даниел Миличевич ("Гент"), Рафаэль Хольцхаузер ("Аустрия"), Жулиану ("Зенит"); нападающие – Леон Бэйли ("Генк"), Никола Калинич ("Фиорентина") и Эдин Джеко ("Рома").
Игроки @zenit_spb Жулиано и Кришито попали в сборную группового этапа #ЛигаЕвропы по версии https://t.co/Bbq0puV8Qg 👍 pic.twitter.com/r4LUGE9ZgL– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 12 декабря 2016 г.
thunderclap
Ну да, Шахтер в ЛЕ некоторым как бельмо на глазу. 6 побед, ни одного представителя. УЕФА - собрание фриков.
21:44
shpasic
Pleafant, Тоттенхем в ЛЧ играл.
21:25
ЗЮК
serzheo,ты-ещё один телевизороголовый юнец?Или болезнь психическая мучает?
21:24
Pleafant
Кто составляет эти рейтинги? Безусловно,одна из сильнейших команд КЕ-Шахтёр.не представлен,нет никого из Тотенхэма.Если Жулиану,хотя бы по статистике ,заслуживает включения в этот список,то что там делает Кришито?
21:06
maxcds
из Шахтера никого)))) ребзя из МЮ, Аякса, Шальке, Вильяреала никого! вот уж Хольцхаузер да Лирола феерят видать
20:18
serzheo
О, бандерия подтянулась))) Кому нужен ваш Шахтер )) Когда станет Российским, тогда и будут там игроки в сборной УЕФА)))
19:47
Red G. Best
ага и не одного с Шахтера, которые выиграли все матчи?! газмяс все купил)
19:34
maximum080
странно из Шахтёра нет ни одного игрока
19:29
shpasic
из Шахтёра никого?
19:26