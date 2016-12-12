Жулиану и Кришито вошли в символическую сборную группового турнира Лиги Европы

Полузащитник "Зенита" Жулиану и защитник Доменико Кришито вошли в символическую сборную группового турнира Лиги Европы, информирует пресс-служба УЕФА.

Жулиану в шести матчах забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи, став лучшим игроком турнира по системе "гол плюс пас". Кришито в пяти матчах забил 1 мяч и отдал две голевые передачи.

Символическая сборная группового турнира Лиги Европы:

вратарь – Брэдли Джонс ("Фейеноорд"); защитники – Симон Кьяер ("Фенербахче"), Вирджил ван Дейк ("Саутгемптон"), Поль Лирола ("Сассуоло"), Доменико Кришито ("Зенит"); полузащитники – Даниел Миличевич ("Гент"), Рафаэль Хольцхаузер ("Аустрия"), Жулиану ("Зенит"); нападающие – Леон Бэйли ("Генк"), Никола Калинич ("Фиорентина") и Эдин Джеко ("Рома").