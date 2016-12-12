19:16 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Жулиану и Кришито вошли в символическую сборную группового турнира Лиги Европы

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Полузащитник "Зенита" Жулиану и защитник Доменико Кришито вошли в символическую сборную группового турнира Лиги Европы, информирует пресс-служба УЕФА.

Жулиану в шести матчах забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи, став лучшим игроком турнира по системе "гол плюс пас". Кришито в пяти матчах забил 1 мяч и отдал две голевые передачи.

Символическая сборная группового турнира Лиги Европы:

вратарь – Брэдли Джонс ("Фейеноорд"); защитники – Симон Кьяер ("Фенербахче"), Вирджил ван Дейк ("Саутгемптон"), Поль Лирола ("Сассуоло"), Доменико Кришито ("Зенит"); полузащитники – Даниел Миличевич ("Гент"), Рафаэль Хольцхаузер ("Аустрия"), Жулиану ("Зенит"); нападающие – Леон Бэйли ("Генк"), Никола Калинич ("Фиорентина") и Эдин Джеко ("Рома").

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КОММЕНТАРИИ (9)
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thunderclap

Ну да, Шахтер в ЛЕ некоторым как бельмо на глазу. 6 побед, ни одного представителя. УЕФА - собрание фриков.

21:44

shpasic

Pleafant, Тоттенхем в ЛЧ играл.

21:25

ЗЮК

serzheo,ты-ещё один телевизороголовый юнец?Или болезнь психическая мучает?

21:24

Pleafant

Кто составляет эти рейтинги? Безусловно,одна из сильнейших команд КЕ-Шахтёр.не представлен,нет никого из Тотенхэма.Если Жулиану,хотя бы по статистике ,заслуживает включения в этот список,то что там делает Кришито?

21:06

maxcds

из Шахтера никого)))) ребзя из МЮ, Аякса, Шальке, Вильяреала никого! вот уж Хольцхаузер да Лирола феерят видать

20:18

serzheo

О, бандерия подтянулась))) Кому нужен ваш Шахтер )) Когда станет Российским, тогда и будут там игроки в сборной УЕФА)))

19:47

Red G. Best

ага и не одного с Шахтера, которые выиграли все матчи?! газмяс все купил)

19:34

maximum080

странно из Шахтёра нет ни одного игрока

19:29

shpasic

из Шахтёра никого?

19:26

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