Жулиану и Джеко – лучшие бомбардиры Лиги Европы

Полузащитник "Зенита" Жулиану и нападающий "Ромы" Эдин Джеко стали лучшими бомбардирами Лиги Европы в сезоне-2016/17. На счету обоих футболистов по восемь голов. Правда, босниец провел на поле меньше времени – 524 минуты против 710 у легионера российской команды.

Замкнул тройку с семью голами форвард "Атлетика" Ариц Адурис. Игравшие в финале турнира Генрих Мхитарян ("Манчестер Юнайтед") и Каспер Дольберг ("Аякс") забили по шесть мячей.

В финале "красные дьяволы" обыграли голландцев со счетом 2:0.

Трансляция матча "Аякс" - "МЮ"