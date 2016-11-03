Жулиану: "Бывают моменты, когда голова работает, а ноги уже не слушаются"

Полузащитник "Зенита" Жулиану после победы над "Дандолком" (2:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы отметил, что команде тяжело играть раз в 2 - 3 дня. Бразилец отметился дублем в этом матче.

– Вы играете постоянно и не подвержены ротации. Сил хватает?

– Это сложно – мы играем раз в 2 - 3 дня. Бывают моменты, когда голова работает, а ноги уже не слушаются. Но на поле все равно надо отдаваться полностью и делать максимум от тебя зависящего.

– С учетом того, что вы точно первые в группе, удастся ли сохранить мотивацию на матчи с АЗ и "Маккаби"?

– Будем абсолютно мотивированы. Хочется теперь стать не только первыми в группе, но и набрать максимальное количество очков.

– Впереди игра с "Тереком"?

– Ни разу с этой командой еще не сталкивался. Но ребята уже сказали, что в Грозном всегда играть непросто. Надеюсь, сыграем хорошо. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Трансляция матча "Зенит" – "Дандолк"