Жулиану: "Андерлехт" – сильная команда, "Зенит" детально изучает ее игру"

Полузащитник "Зенита" Жулиану в преддверии матча 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" подчеркнул, что сине-бело-голубые детально изучают игру соперника. По его словам, петербуржцы надеются на положительный результат.

- Совсем скоро вам играть первый официальный матч в новом году с "Андерлехтом", - вопрос Жулиану.

- Сильная команда. Изучаем детально его игру. Постараемся либо выиграть в Бельгии, либо добиться такого результата, который перед ответной встречей в Петербурге можно считать позитивным.

- Какой турнир сильнее - Лига Европы или Кубок Южной Америки, который считается его латиноамериканским аналогом.

- Думаю, в Лиге Европы клубы посильнее будут. В Европе вообще много хороших команд. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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