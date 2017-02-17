Жулиану: "Андерлехт" превзошел "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Жулиану после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (0:2) подчеркнул, что бельгийская команда добилась серьезного преимущества перед ответной встречей. В Санкт-Петербурге команды сыграют 23 февраля.

– Не лучший матч для нас, – подчеркнул Жуилану. – Мы контролировали какие-то промежутки игры, но "Андерлехт" нас превзошел. Сперва они забили быстрый мяч, вынудив нас отыгрываться, а затем реализовали контратаку. Мы пытались показать свои лучшие качества, к сожалению, не сумели добиться нужного результата. Должны проанализировать то, что сегодня произошло, и дома бороться за выход в 1/8 финала.

– 2:0 – это большое преимущество?

– Да, конечно. Они сумели забить дважды, и, что более важно, не пропустили. Мы должны верить в свои силы. "Зенит" силен дома, особенно с нашей поддержкой, и мы покажем свои лучшие качества на "Петровском".​ (Сергей ЦИММЕРМАН)