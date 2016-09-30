Жозе Моуринью: "Я не витаю в облаках, несмотря на третью победу подряд"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что не собирается переоценивать победу над "Зарей" (1:0) в матче группового турнира Лиги Европы. Также он отметил удачный выход Уэйна Руни на замену.

– Это был трудный матч, – цитирует BBC Моуринью. – У нас были моменты в первом тайме, мы могли забить, и тогда игра сложилась бы по-другому. Но нам не удалось этого сделать. Соперник действовал организованно, большими силами отходя за линию мяча, но оставаясь готовым к контратакам.

За одну неделю мы потерпели три поражения. За другую – трижды победили. Но поражения не вогнали меня в депрессию, а победы не заставляют витать в облаках. Запасные помогли сегодня изменить игру. Так, Уэйн Руни добавил скорости, когда команда стала выдыхаться.