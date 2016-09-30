02:34 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Жозе Моуринью: "Я не витаю в облаках, несмотря на третью победу подряд"

0
0
0

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что не собирается переоценивать победу над "Зарей" (1:0) в матче группового турнира Лиги Европы. Также он отметил удачный выход Уэйна Руни на замену.

– Это был трудный матч, – цитирует BBC Моуринью. – У нас были моменты в первом тайме, мы могли забить, и тогда игра сложилась бы по-другому. Но нам не удалось этого сделать. Соперник действовал организованно, большими силами отходя за линию мяча, но оставаясь готовым к контратакам.

За одну неделю мы потерпели три поражения. За другую – трижды победили. Но поражения не вогнали меня в депрессию, а победы не заставляют витать в облаках. Запасные помогли сегодня изменить игру. Так, Уэйн Руни добавил скорости, когда команда стала выдыхаться.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 2-й тур

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ