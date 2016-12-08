09:48 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Жозе Моуринью: "Я не считаю себя лучшим тренером в мире"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что не считает себя лучшим тренером в мире. Так португальца назвал наставник "Зари" Юрий Вернидуб перед матчем 6-го тура группового турнира Лиги Европы, который сегодня состоится в Одессе.

- Мне очень приятно, но я не считаю себя лучшим, - приводит пресс-служба "Зари" слова Моуринью. - Таких не бывает. Тренер может быть лучшим, например, в этом чемпионате. Он учится у меня так же, как и я учусь у него. Я учусь у своих коллег после каждой игры. Если я завтра научусь чему-то новому, буду очень рад. 

Дополнительная информация

http://zarya-lugansk.com/news_show.php?news_id=7705

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 6-й тур
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