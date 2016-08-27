03:38 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Жозе Моуринью: "Я не осведомлен об уровне украинского футбола"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подчеркнул, что он доволен жеребьевкой группового турнира Лиги Европы. По словам Моуринью, он не осведомлен об уровне украинского футбола.

 - Мы догадывались, что получим сложную группу, но мы рады этому, - цитирует официальный сайт "МЮ" Моуринью. - Если в группе не будет интриги, наши болельщики могут не пойти на стадион. Это поможет нам в мотивации. Группа очень хороша для Лиги Европы, которая не является такой гламурной, как Лига чемпионов. "Фенербахче" и "Фейеноорд" - отличные соперники, а об уровне украинского футбола я не осведомлен.

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