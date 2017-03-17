05:53 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Жозе Моуринью: "В России я чувствовал себя в безопасности и суперкомфортно"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ответного матча 1/8 Лиги Европы против "Ростова" (1:0) отметил, что у него не возникло никаких проблем во время поездки в Ростов. На пресс-конференции британские журналисты задали вопрос португальцу о том, будет ли комфортно по его мнению находиться в России во время чемпионата мира-2018.

- Я считаю, что в России все прошло великолепно, - приводит ТАСС слова Моуринью. - Да, были проблемы с полем, но клуб был очень приветлив с нами, люди в аэропорту и в отеле также были к нам добры. Это же ощутили и наши болельщики на стадионе, так что я чувствовал себя в безопасности и суперкомфортно. Я не почуял никаких проблем. 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4102852

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