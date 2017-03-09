Жозе Моуринью: "Уже не время говорить о состоянии газона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии гостевого первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" подчеркнул, что в этой встрече будет много борьбы. По словам португальского специалиста, некоторых футболистов он оставил на скамейке запасных, исходя из состояния газона.

– Сейчас не время концентрировать внимание на поле, – подчеркнул Моуринью во флеш-интервью перед матчем. – Вчера можно было, но не сейчас. Ведь сейчас надо думать над тем, как реализовать свой план и выполнить задачи. Мы должны добыть преимущество перед вторым матчем.

Некоторых игроков я оставил на скамейке, исходя из состояния газона. Мата, Марсьяль – они очень техничные игроки, играют внизу. Но сегодня вряд ли будет много комбинационного футбола, будет много борьбы – надо быть к этому готовыми.