Жозе Моуринью: "Сыграть в финале Лиги Европы - очень важно для "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью перед ответным матчем 1/2 финала Лиги Европы против "Сельты" отметил важность выхода в финал.Также он считает, что больше всех хочет победить в завтрашней игре.

- Сыграть в финале - очень важно, так как мы боремся за единственный трофей, который "МЮ" никогда не выигрывал раньше, - цитирует BBC Моуринью. - Сделаем завтра то, что делаем каждую неделю с начала этого сезона. Если мы не попадем в Лигу чемпионов, так это потому, что мы недостаточно хороши для этого турнира. Мы должны просто сосредоточиться на том, где мы находимся сейчас, и никто не имеет больше мотивации победить завтра, чем я.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Сельта" состоится завтра, 11 мая, начало - в 22.05 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.