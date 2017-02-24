Жозе Моуринью: "Ростов" - плохой жребий для "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью недоволен итогами жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. По словам португальского специалиста, "Ростов" является непростым соперником.
- Этот жребий стал плохим в каждом из аспектов. "Манчестер Юнайтед" предстоит долгий перелет в сложное время, - приводит Mirror слова Моуринью. - "Ростов" - непростой соперник, они достаточно хорошо проявили себя в Лиге чемпионов. Ростовчане хорошо готовы физически, грамотно обороняются. Но мы найдем способ, который поможет нам обыграть их.
Zutimon
Аякс и Спарта тоже так думали
18:02
Краштест
Атлетико еле-еле дома победил Ростов.Ростов никого уже не боится.
17:59
SportsMan
Только в таких матчах и проверяется сила команды и её класс и амбиции, когда давлеет имя гранда. На самом деле, самый важный матч, судя по графику игр МЮ, именно в Ростове, а там МЮ на весь матч не хватит, после "Синих" ) Верю в Бердыева больше, чем в Моуриньо. А если пройдут МЮ, то уже с другим уровнем уверенности будут, там уже и о финале можно мечтать.
17:48
Andersen32
Жозе знает ,что говорит: 9 в Ростове, 13 с Челси в Лондоне, 16 дома с Ростовом.
17:43
James Gang
Моуринью: "Славик, чёта я очкую..."
17:40
serzheo
Перелет в сложное время...........)))))))) Пешком иди - по снегу, в легкое время. Вот потому саксы и не могут выигрывать войны. Им нужна туалетная бумага.
17:35
Краштест
Команда,которая обыграла Баварию ,безусловно не слабая команда.А Манчестер - это далеко не Бавария.
17:33