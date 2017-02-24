17:25 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Жозе Моуринью: "Ростов" - плохой жребий для "Манчестер Юнайтед"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью недоволен итогами жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. По словам португальского специалиста, "Ростов" является непростым соперником.

- Этот жребий стал плохим в каждом из аспектов. "Манчестер Юнайтед" предстоит долгий перелет в сложное время, - приводит Mirror слова Моуринью. - "Ростов" - непростой соперник, они достаточно хорошо проявили себя в Лиге чемпионов. Ростовчане хорошо готовы физически, грамотно обороняются. Но мы найдем способ, который поможет нам обыграть их.

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"Краснодар" и "Ростов" против "Сельты" и "МЮ" в 1/8 финала Лиги Европы: кто пройдет дальше?
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Zutimon

Аякс и Спарта тоже так думали

18:02

Краштест

Атлетико еле-еле дома победил Ростов.Ростов никого уже не боится.

17:59

SportsMan

Только в таких матчах и проверяется сила команды и её класс и амбиции, когда давлеет имя гранда. На самом деле, самый важный матч, судя по графику игр МЮ, именно в Ростове, а там МЮ на весь матч не хватит, после "Синих" ) Верю в Бердыева больше, чем в Моуриньо. А если пройдут МЮ, то уже с другим уровнем уверенности будут, там уже и о финале можно мечтать.

17:48

Andersen32

Жозе знает ,что говорит: 9 в Ростове, 13 с Челси в Лондоне, 16 дома с Ростовом.

17:43

James Gang

Моуринью: "Славик, чёта я очкую..."

17:40

serzheo

Перелет в сложное время...........)))))))) Пешком иди - по снегу, в легкое время. Вот потому саксы и не могут выигрывать войны. Им нужна туалетная бумага.

17:35

Краштест

Команда,которая обыграла Баварию ,безусловно не слабая команда.А Манчестер - это далеко не Бавария.

17:33

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