Жозе Моуринью: "Ростов" - плохой жребий для "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью недоволен итогами жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы. По словам португальского специалиста, "Ростов" является непростым соперником.

- Этот жребий стал плохим в каждом из аспектов. "Манчестер Юнайтед" предстоит долгий перелет в сложное время, - приводит Mirror слова Моуринью. - "Ростов" - непростой соперник, они достаточно хорошо проявили себя в Лиге чемпионов. Ростовчане хорошо готовы физически, грамотно обороняются. Но мы найдем способ, который поможет нам обыграть их.