Жозе Моуринью: "Ростов" отлично организован и опасен в контратаках"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ростова"​ (1:0) отметил, что с дончанами трудно любой команде. По словам португальца, соперник был хорошо организован в обороне и опасен в контратаках.

- Травмирован ли Погба?

- Да, травмирован, мы не знаем насколько, видимо несколько недель.

- Он сыграет с "Мидлсбро"?

- Когда, в следующем сезоне?

- Что скажете о "Ростове"?

- Ростов очень трудная для всех команда. Они защищаютя в десять человек. Всем трудно с ними, это тяжелая работа. Они всем доставили проблемы - и "Атлетико", и "Баварии", и "Аяксу" Отлично организованы, опасны в контратаках. Наш план был в том, чтобы решить игру тогда, когда у нас еще была энергия. Были моменты в первом тайме, мы пытались забить, чтобы быть в безопасности, но результат был открыт до конца. И когда появилось преимущество в счете, мы смогли довести игру до победы. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)