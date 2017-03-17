01:47 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Жозе Моуринью: "Рохо нужен был банан, и это не смешно"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:0) отметил, что не видит ничего смешного в эпизоде, в котором он очистил банан и передал его на поле защитнику Маркосу Рохо. По словам португальца, игроку было необходимо восстановить силы.

- Если вы когда-нибудь уставали в своей жизни, то должны знать, что организму нужно что-нибудь, - приводит ВВС слова Моуринью. - Я уставал, поэтому знаю. Игрок попросил банан, и это не смешно. Это обычное уважение к футболистам.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2016/17. 1/8 финала
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КОММЕНТАРИИ (3)
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02:29

Andersen32

А Яя Туре тебя бы засудил за расизм, да и Роберто Карлос очень обижался, когда ему предлагали банан, хотя тогда он был очень уставший.

02:14

Мамелюк

И после этого будут говорить, что кинуть банан в черного это расизм? Ему просто предложили восстановить силы.

02:09

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