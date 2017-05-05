Жозе Моуринью: "Рэшфорд влюблен в футбол"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после первого полуфинала Лиги Европы против "Сельты" (1:0) отметил, что нападающий команды Маркус Рэшфорд усердно трудится для того, чтобы заработать место в составе. 19-летний форвард забил гол в этой встрече. Ранее игрок принес победу "красным дьяволам" в четвертьфинале над "Андерлехтом" (2:1 д.в.).

- Маркус Рэшфорд - 19-летний парень, который влюблен в футбол, - приводит ВВС слова Моуринью. - Он остается после тренировки в течение получаса, чтобы потренировать штрафные и просто ждет своего шанса. Он работает, работает и еще раз работает. Вы можете забыть о его возрасте. Он забил, несмотря на то что вышел на игру с небольшой проблемой.

Трансляция матча "Сельта" - "Манчестер Юнайтед"