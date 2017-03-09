Жозе Моуринью: "При таких условиях невозможно сыграть лучше"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова" (1:1) отметил, что его команда не могла показать лучший футбол при таких условиях. До поединка португалец раскритиковал качество поля на стадионе "Олимп-2".
- Это была хорошая игра, если учитывать условия, - приводит ВТ Sport слова Моуринью. - Сыграть лучше было невозможно. Мы сделали то, что требовалось от нас, хорошо провели матч. Но совершили одну ошибку в обороне. Исход противостояния не решен, хотя у нас есть небольшое преимущество перед ответной встречей. Хорошо, что удалось избежать травм.
Не могу сказать, что мы в чем-то уступали "Ростову". Но они играют прямолинейно, не используют фланги. У наших трех защитников была хорошая игра.
Don Miguel
Тут еще важно, что судила не накосячил, а то бы у Моу был еще повод для оправдания, кроме поля.
23:49 9 марта